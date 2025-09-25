I dipendenti del San Raffaele contestano tagli di spese e personale | Straordinari non pagati e visite rimandate

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni dipendenti dell'ospedale San Raffaele di Milano hanno segnalato a Fanpage.it tagli drastici delle spese che avrebbero portato a disagi per pazienti e lavoratori, soprattutto impiegati nell'accettazione. La carenza di personale, infatti, starebbe sovraccaricando gli operatori e costringendo i pazienti ad attendere ore al front office. Interpellato da Fanpage.it, l'ospedale ha smentito quanto raccontato nelle segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dipendenti - raffaele

dipendenti san raffaele contestanoI dipendenti del San Raffaele contestano tagli di spese e personale: “Straordinari non pagati e visite rimandate” - it tagli drastici delle spese che avrebbero portato a disagi per pazienti e lavoratori, soprattutto impiegati nell’acce ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dipendenti San Raffaele Contestano