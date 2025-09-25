I Delta V annunciano l’album In fatti ostili e le prime date del tour

In fatti ostili è il titolo del nuovo album di inediti dei Delta V che la band porterà dal vivo nei club, le prime date. Il 17 ottobre uscirà in fisico nei formati cd, vinile e in digitale In fatti ostili, il nuovo album di inediti dei Delta V distribuito da Universal Music Italia. Si tratta del settimo disco di inediti per la band, il secondo dopo Heimat (2019), l’album che ha cambiato in maniera decisiva la visione e il modo di fare musica della band di Carlo Bertotti, Flavio Ferri e Marti. Il tema centrale di questo nuovo lavoro, già preannunciato dal suo titolo e dal singolo apripista Nazisti dell’Illinois, è il senso di ostilità che rappresenta un sentimento ormai diffuso e condiviso della società di oggi, sintomo di un grande cambiamento dei tempi rispetto agli anni in cui il progetto Delta V ha visto la luce. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

