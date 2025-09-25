I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Parmatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mostre, musica, concerti e una serata total black: gli appuntamenti da venerdì 26 a domenica 28 settembre. Salvador Dalì, tra arte e mito. A Parma la mostra del maestro del surrealismoSogno, realtà e un modo di raccontare il mondo che spazza via ogni logica per creare nuove strutture. Inaugura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinque - perdere

I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Cinque sagre dell’estate 2025 da non perdere assolutamente

Cerca Video su questo argomento: Cinque Eventi Perdere Fine