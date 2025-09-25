Autisti del trasporto pubblico sottopagati, orari di servizio massacranti e attacchi continui da parte dei rappresentanti sindacali all’indirizzo di Start Romagna. La misura è colma, deve avere pensato il neo presidente dell’azienda, Andrea Corsini, tanto da mettere in fila le accuse mosse all’indirizzo di Start. Gli attacchi sono aumentati con l’inizio dell’anno scolastico e con le problematiche incontrate dal servizio a Rimini, in maniera molto più sentita rispetto alle altre provincie romagnole. "Start Romagna non ha mai nascosto che la carenza di autisti sia un’emergenza – premette Corsini – e di fronte ad essa l’azienda ha messo in campo risorse economiche e progetti, anche innovativi, presi ad esempio sul territorio nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I bus e la carenza di autisti. Start: "Nuove assunzioni entro la fine dell'anno"