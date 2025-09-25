I bus e la carenza di autisti Start | Nuove assunzioni entro la fine dell’anno
Autisti del trasporto pubblico sottopagati, orari di servizio massacranti e attacchi continui da parte dei rappresentanti sindacali all’indirizzo di Start Romagna. La misura è colma, deve avere pensato il neo presidente dell’azienda, Andrea Corsini, tanto da mettere in fila le accuse mosse all’indirizzo di Start. Gli attacchi sono aumentati con l’inizio dell’anno scolastico e con le problematiche incontrate dal servizio a Rimini, in maniera molto più sentita rispetto alle altre provincie romagnole. "Start Romagna non ha mai nascosto che la carenza di autisti sia un’emergenza – premette Corsini – e di fronte ad essa l’azienda ha messo in campo risorse economiche e progetti, anche innovativi, presi ad esempio sul territorio nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: carenza - autisti
Gtt verso la risoluzione della carenza di autisti, con gli incentivi già coperto il 35% del fabbisogno
I sindacati Orsa e Usb: "Non solo Gaza: chiediamo migliori condizioni di lavoro. La carenza di autisti non si può risolvere chiamando i ‘gettonisti’". - facebook.com Vai su Facebook
Modena, sui bus arrivano gli «autisti gettonisti» contro la carenza di personale di Seta: «Con stipendio e bonus superiori agli assunti, così scioperiamo» - X Vai su X
I bus e la carenza di autisti. Start: Nuove assunzioni entro la fine dell’anno; Bus, il dilemma delle corse tagliate. La Cgil: Quanto accade in Start Romagna è inaccettabile; Bus, Erbetta (Rinascita civica): Inizia la scuola e soliti problemi. Mezzi fermi perchè mancano gli autisti.
I bus e la carenza di autisti. Start: "Nuove assunzioni entro la fine dell’anno" - Il presidente Corsini replica alle accuse dei sindacati: "I turni non sono massacranti. Segnala msn.com
Mancanza di autisti lascia studenti senza bus: protesta di Rinascita Civica - Il consigliere di Rinascita Civica, Mario Erbetta, ha segnalato difficoltà nei trasporti pubblici locali a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Scrive altarimini.it