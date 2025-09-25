I buoni pasto te li dai in faccia | ufficiale annullato il benefit da Ottobre diventano carta straccia paga tutto o fai la fame
Buoni pasto, nuove regole e incertezze per i consumatori, uno strumento che aiuta le famiglie per la spesa di ogni giorno Da settembre 2025 sono entrate in vigore nuove regole sui buoni pasto, destinate a cambiare abitudini consolidate di milioni di italiani. Questi strumenti, utilizzati quotidianamente per alleggerire il costo della spesa o di un pranzo fuori, potrebbero non essere più così facilmente spendibili come in passato. Una piccola rivoluzione silenziosa che interessa lavoratori, negozianti e società emittenti. I buoni pasto non sono semplici voucher: per molte famiglie rappresentano una forma concreta di sostegno economico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
