I 13 quadri spariti dall’eredità di Gianni Agnelli | Esportati all’estero illegalmente

Tredici quadri in tutto. Opere di De Chirico, Monet, Picasso, Balla, Bacon e molti altri. Sono spariti dalla collezione di Gianni Agnelli. E ora la procura di Roma indaga per esportazione illecita di opere d’arte e ricettazione. L’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio suppongono che gli originali siano stati spostati. E hanno sentito i dipendenti della famiglia che hanno frequentato le ville e l’abitazione romana dell’Avvocato. Alcuni avrebbero detto che i quadri erano originali e sarebbero stati spostati nel 2018. Ma qui c’è un problema. I 13 quadri spariti dall’eredità Agnelli. Di tre quadri, spiega oggi il Messaggero, nella disponibilità degli eredi sono state trovate solo delle copie. 🔗 Leggi su Open.online