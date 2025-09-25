House of Guinness | recensione della serie di Steven Knight
Con House of Guinness, disponibile su Netflix dal 25 settembre, Steven Knight torna a confrontarsi con il genere che lo ha reso celebre, quello del drama storico corale. Dopo il successo mondiale di Peaky Blinders e l’esperimento di A Thousand Blows, lo sceneggiatore britannico mette in scena una saga ambientata a Dublino nella seconda metà dell’Ottocento, incentrata sulla famiglia Guinness e sull’ impero della birra che porta il loro nome. La trama di House of Guinness. House of Guinness – Immagine dal set – Ben BlackallNetflix – © 2024 Netflix, Inc. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: house - guinness
Attori di house of guinness e personaggi storici reali a confronto
House of guinness: la nuova serie netflix dei creatori di peaky blinders
"House of Guinness", arriva su Netflix una serie sulla storia della birra "Guinness"
Arriva oggi su Netflix House of Guinness, la nuova serie originale sui magnati della birra ideata da Steven Knight, il celebre creatore di Peaky Blinders. Un'avvincente saga familiare che affonda le radici nella tumultuosa Irlanda di fine Ottocento, tra intrighi polit - X Vai su X
Who is Louis Partridge? Star of House of Guinness, boyfriend of Olivia Rodrigo and model for some of the world's most revered designers https://tatlermagazine.visitlink.me/UDr2ec - facebook.com Vai su Facebook
House of Guinness: recensione della serie TV Netflix - Recensione di House of Guinness, la serie TV Netflix dal creatore di Peaky Blinders che racconta la storia dei produttori di birra irlandese. Si legge su cinematographe.it
Su Netflix la guerra di successione di quattro fratelli “House of Guinness”: dal creatore di “Peaky Blinders” - La lotta di potere al famoso birrificio dopo la morte del padre fondatore tra fatti storici, amori, segreti e criminalità ... iodonna.it scrive