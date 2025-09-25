Con l'arrivo di House of Guinness su Netflix il 25 settembre, l'interesse per la reale storia della famiglia Guinness non farà che aumentare. Tutti abbiamo gustato, almeno una volta nella vita, la sua ottima birra, ma difficilmente ci siamo chiesti cosa ci fosse dietro. Il che è strano, perché questa “dinastia”, nonostante il grande successo negli affari, ha anche dovuto affrontare un gran numero di disgrazie nel corso dei decenni. Il fondatore. Tutto ebbe inizio a metà del 1700, con il fondatore del marchio Arthur Guinness, che ebbe 10 figli dalla moglie (anche se una delle figlie morì e la famiglia pianse anche 11 aborti spontanei). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - House of Guinness, la serie Netflix, e la storia vera della sua “dinastia” tra birra, filantropia e l'ombra di una maledizione