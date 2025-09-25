Dal creatore di Peaky Blinders, un'altra famiglia disfunzionale e un altro period drama sopra le righe: la storia (romanzata) dei produttori della celebre birra è servita. In streaming. Una delle caratteristiche peculiari della birra Guinness è la sua tonalità scura. Scura come il cuore del racconto nerissimo (o quasi) di House of Guinness la nuova serie Netflix che mescola realtà e fantasia, imbrigliandole nelle maglie della Storia, per raccontare proprio l'origine di una delle bevande più apprezzate al mondo. Da una penna elegante e apprezzata come quella di Steven Knight, ovvero il creatore di Peaky Blinders. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of Guinness, la recensione: una serie a tutta birra