Il nuovo drama storico prodotto da Netflix, House of Guinness, si presenta come una serie intrigante e ricca di stile, ambientata nella Dublino del XIX secolo. La narrazione segue le vicende di quattro membri della famiglia Guinness che, dopo la morte del padre, assumono il controllo dell’iconica birreria. In un contesto segnato dalla lotta per l’indipendenza dell’Irlanda, i protagonisti devono affrontare sfide politiche e familiari per affermare il loro nome e il successo dell’impresa. house of Guinness: un dramma storico dalle molte sfaccettature. una produzione di livello superiore con un’estetica contemporanea. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - House of guinness: la nuova serie di netflix che mescola peaky blinders e succession