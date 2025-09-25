House of guinness | la nuova serie di netflix che mescola peaky blinders e succession
Il nuovo drama storico prodotto da Netflix, House of Guinness, si presenta come una serie intrigante e ricca di stile, ambientata nella Dublino del XIX secolo. La narrazione segue le vicende di quattro membri della famiglia Guinness che, dopo la morte del padre, assumono il controllo dell’iconica birreria. In un contesto segnato dalla lotta per l’indipendenza dell’Irlanda, i protagonisti devono affrontare sfide politiche e familiari per affermare il loro nome e il successo dell’impresa. house of Guinness: un dramma storico dalle molte sfaccettature. una produzione di livello superiore con un’estetica contemporanea. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: house - guinness
Attori di house of guinness e personaggi storici reali a confronto
House of guinness: la nuova serie netflix dei creatori di peaky blinders
"House of Guinness", arriva su Netflix una serie sulla storia della birra "Guinness"
Un bergamasco è entrato nel Guinness dei primati in quanto possessore della più grande collezione di flyer di rave e discoteche del mondo Marco Brusadelli ha raccolto 113.012 volantini, la sua casa è un museo della «techno and house revolution» - X Vai su X
Who is Louis Partridge? Star of House of Guinness, boyfriend of Olivia Rodrigo and model for some of the world's most revered designers https://tatlermagazine.visitlink.me/UDr2ec - facebook.com Vai su Facebook
HOUSE OF GUINNESS: VIAGGIO NELLE RADICI DI UN’ICONA IRLANDESE - Con la serie Netflix House of Guinness, un viaggio tra Dublino, Kildare e Wicklow per scoprire la storia e l’eredità culturale della famiglia ... Da agoranews.it
House of Guinness streaming: dove vedere in Italia la serie - 2026, e la sua disponibilità esclusiva in streaming sulla piattaforma conferma la volontà del colosso ... Riporta ciakgeneration.it