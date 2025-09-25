House of guinness | il successore di peaky blinders su netflix
Nel panorama delle serie televisive, Netflix continua a proporre contenuti di alta qualità che catturano l’attenzione del pubblico. Dopo il grande successo di Peaky Blinders, la piattaforma streaming presenta House of Guinness, una nuova produzione che si configura come un degno successore, offrendo un affascinante mix di dramma storico e intrighi familiari. Questa serie, composta da otto episodi e disponibile dal 25 settembre 2025, si focalizza sulla famiglia Guinness, uno dei nomi più influenti in Irlanda e negli Stati Uniti nel XIX secolo. la serie house of Guinness: un nuovo capitolo nel mondo delle produzioni storiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: house - guinness
