House Of Guinness | il cast e il confronto con i personaggi reali

Netflix ha ingaggiato una schiera di attori di talento per interpretare i personaggi storici della famiglia Guinness in House of Guinness. Ambientata nel XIX secolo, questa serie drammatica storica seguirà le vicende della famosa famiglia dietro l’azienda produttrice di birra Guinness, ancora oggi in forte espansione. House of Guinness è stata creata da Steven Knight. I Guinness non si sono limitati a rendere popolare la birra scura irlandese. Sir Benjamin Guinness, primo baronetto, che acquistò originariamente la St. James’s Gate Brewery nel 1759, divenne l’uomo più ricco d’Irlanda grazie all’esportazione di birra e altri prodotti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it