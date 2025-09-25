La produzione di contenuti televisivi dedicati alle storie familiari e alle vicende storiche si arricchisce con l’arrivo di una nuova serie originale su Netflix, intitolata House of Guinness. Questa drammatica narrazione ambientata nel XIX secolo ripercorre le origini e l’evoluzione della celebre famiglia irlandese, nota per aver fondato il marchio di birra Guinness, ancora oggi in forte espansione. La serie offre uno sguardo approfondito sui personaggi chiave e sulle dinamiche interne del clan, attraverso un cast di attori di grande talento. La creazione è firmata da Steven Knight, noto per la sua capacità di ricostruire periodi storici con grande fedeltà e realismo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - House of guinness: attori e verità sui personaggi reali