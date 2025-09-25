Hotel di lusso nella dimora storica Palazzo Sozzini Malavolti è pronto Il taglio del nastro a maggio 2026

Dopo dieci anni riapre a maggio 2026 in Pantaneto lo storico Palazzo Sozzini Malavolti che, dopo aver ospitato la sede dell'Inps e dell'Università per Stranieri, ora cambia pelle e diventa un hotel di lusso. A scommettere sull'antica dimora nel centro storico di Siena, il Gruppo Accor, che con il marchio Emblems Collection si appresta a debuttare l'anno prossimo in Italia con quattro strutture di alta gamma. Tra le location prescelte, come detto, c'è Pantaneto: qui Palazzo Sozzini Malavolti, finito nel portafoglio immobiliare di Bnp Paribas Real Investment, dopo essere passato di mano all'Intermedia Iniziative srl di Sauro Bartolucci, è stato individuato come luogo ideale per ospitare un relais a cinque stelle.

