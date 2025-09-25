Honor Magic 8 Pro si mostra in immagini ufficiali con design rinnovato nuovo tasto AI e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Tuttoandroid.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Honor Magic 8 Pro si mostra con design rinnovato, tasto AI dedicato e Snapdragon 8 Elite Gen 5. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

honor magic 8 pro si mostra in immagini ufficiali con design rinnovato nuovo tasto ai e snapdragon 8 elite gen 5

© Tuttoandroid.net - Honor Magic 8 Pro si mostra in immagini ufficiali con design rinnovato, nuovo tasto AI e Snapdragon 8 Elite Gen 5

In questa notizia si parla di: honor - magic

HONOR Magic V5: il nuovo smartphone pieghevole più sottile e leggero al mondo debutta in Cina

HONOR Magic V5: lo smartphone pieghevole più sottile e potente del 2025

HONOR Magic V Flip 2 svelato da un leak: ecco le prime specifiche tecniche

honor magic 8 proHonor Magic 8 Pro: ecco come scatta la nuova fotocamera - Honor Magic 8 Pro alle prese con i primi sample della fotocamera: le immagini sono spettacolari, sopratutto quelle col teleobiettivo. Da gizchina.it

Honor Magic 8 Pro con fotocamera NoxGod: di cosa si tratta? - Honor Magic 8 Pro introdurrà la tecnologia NoxGod e promette miglioramenti per gli scatti: cosa sappiamo finora. Riporta gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Honor Magic 8 Pro