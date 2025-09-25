HOltre una storia che guarda lontano dove le idee diventano battito e realtà

Una bellissima atmosfera ha avvolto la serata di ieri nella splendida cornice di Boccadoro Franciacorta: tra i filari verdi, i vigneti che si allungano dolcemente sulle colline e il riflesso del tramonto quasi a creare un quadro. Proprio qui ha preso il via HOltre, il progetto che dà valore alle idee, ai lavori e all’impegno degli studenti e delle studentesse per costruire nuove occasioni e opportunità anche per il territorio. L’invito si è trasformato, sin da subito, in dialogo grazie all’ intervento di ospiti che hanno saputo intrecciare esperienze ed emozioni. Gli studenti e le studentesse, le scuole, le aziende, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni, il territorio e gli enti di terzo settore sono gli attori coinvolti in quella che vuole essere un’iniziativa di crescita e di scambio reciproco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

