Un acceso dibattito scuote Hollywood. Oltre 1200 personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Liev Schreiber, Mayim Bialik e Debra Messing, hanno firmato una controlettera per opporsi al boicottaggio del cinema israeliano, in risposta a una precedente iniziativa che chiedeva la sospensione di collaborazioni con istituzioni e compagnie cinematografiche israeliane a causa del conflitto a Gaza. La lettera, promossa dalle organizzazioni no-profit Creative Community for Peace e The Brigade, invita i quasi 4000 firmatari del boicottaggio, tra cui Emma Stone e Joaquin Phoenix, a riconsiderare la loro posizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hollywood spaccata in due, 1200 star contro il boicottaggio a Israele: “Non serve a Gaza”