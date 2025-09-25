‘Hole in One al tumore’ una giornata tra sport e solidarietà a Lanzo d’Intelvi

“Hole in One al tumore”, gara di beneficenza, sabato 27 settembre al Golf Club Lanzo a Lanzo d'Intelvi, nel Comasco. Si tratta di un evento tra sport e solidarietà per sostenere l’Associazione Tullio Cairoli. Il torneo si svolge su nove buche con formula Stableford e due categorie HCP, la competizione prevede anche sfide sul putting green del circolo. Saranno premiate le seguenti categorie: 1° lordo, 1°, 2° e 3° netto, 1° lady, 1° Senior, 1° Junior. Oltre a premi speciali per i partecipanti. La quota di iscrizione è a donazione libera. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione centro di riferimento oncologico Tullio Cairoli ODV, nata per supportare la ricerca e l’assistenza per i pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

