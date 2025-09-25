Hockey riparte la serie A E per la Libertas Forlì c' è subito una gatta da pelare

25 set 2025

Comincia il campionato di hockey inline, e i War Pigs romagnoli inizieranno così la loro seconda stagione consecutiva in serie A. All’ombra di S.Mercuriale non ci saranno più coach Rigoni, accasatosi in serie B a Ferrara, Ballarin e Astolfi, rientrati a Bomporto, e Cipriano, “promosso” a goalie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

