Il giovedì sera del Preliminary Round dell’Alps Hockey League 2025-2026, valido per la composizione del secondo turno di questa fase del torneo, è andato ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose in questo 25 settembre per le squadre italiane. Si parte dalla vittoria dei Broncos di Vipiteno per 2-1, all’overtime contro il Renon: gara decisa dalla doppietta di Sporviero, che prima viene impattato dalla rete di Graf e poi, ai supplementari ripiazza la zampata decisiva per indirizzare il match, dopo che il primo periodo si era chiuso addirittura sullo 0-0. Roboante invece il 6-1 con cui il Gherdeina ha battuto il Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Gherdeina travolge Cortina, Vipiteno supera Renon nell’Alps League