Hockey ghiaccio | Gherdeina travolge Cortina Vipiteno supera Renon nell’Alps League
Il giovedì sera del Preliminary Round dell’Alps Hockey League 2025-2026, valido per la composizione del secondo turno di questa fase del torneo, è andato ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose in questo 25 settembre per le squadre italiane. Si parte dalla vittoria dei Broncos di Vipiteno per 2-1, all’overtime contro il Renon: gara decisa dalla doppietta di Sporviero, che prima viene impattato dalla rete di Graf e poi, ai supplementari ripiazza la zampata decisiva per indirizzare il match, dopo che il primo periodo si era chiuso addirittura sullo 0-0. Roboante invece il 6-1 con cui il Gherdeina ha battuto il Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio
Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia ai Mondiali Top Division 2026. Obiettivo salvezza
Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone
Hockey ghiaccio: Italia, un 2025-2026 intenso. Azzurri in pista fra Olimpiadi e Mondiali
Game Day! #ITALIANHOCKEYLEAGUE #aihghockey #ihl #hockey #icehockey #italianhockey #hockeyitalia #alleghehockey #hcaosta #hceppan #falconsbrixen #svkaltern #hockeycomo #goicebearsgo #fassafalcons #hockeyclubfeltreghiaccio #hockeyperg - facebook.com Vai su Facebook
Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League netti successi esterni per Val Pusteria e Bolzano - - X Vai su X
Hockey ghiaccio: Gherdeina travolge Cortina, Vipiteno supera Renon nell’Alps League - 2026, valido per la composizione del secondo turno di questa fase del torneo, è andato ... Da oasport.it