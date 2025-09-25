“ Ho speso 13mila dollari (circa 12mila euro, ndr ) per un piercing con diamante nella piega del sedere”: così Cardi B ospite del podcast Call Her Daddy. E la popstar aveva mostrato il gioiello su X a gennaio scorso. Cardi B ha spiegato che mettere il piercing lì “non ha fatto male perché avevo fatto un intervento al fondoschiena che in quel punto è insensibile, ma non lo consiglio a nessuno”. Poi lo sfogo sui commenti che spesso gli haters le rivolgono: “A volte la gente dice che il mio culo è troppo grosso, ma non capiscono che io ho già fatto un’operazione per ridurlo. Quindi la parte alta, quella della pelle sopra, è insensibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho speso 12mila euro per un piercing nella piega del sedere ma poco dopo l’ho perso in un posto ‘inaspettato'”: il racconto di Cardi B