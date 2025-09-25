Ho perso 60 kg | i barattoli di cioccolata e la dieta del minestrone Le parole di Mary Segneri a La Volta Buona

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a “La Volta Buona” - ieri 24 settembre - anche Mary Segneri. L'inviata del programma Affari Vostri nonché ex gieffina, ha parlato del proprio fisico con particolare riferimento al peso e ai vergognosi insulti ricevuti quando era più in carne.“Ero arrivata a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: perso - barattoli

Una BOTTEGA SFUSA dove puoi comprare esattamente la quantità che ti serve SENZA SPRECHI ed INUTILI IMBALLAGGI? Esiste, si trova in CENTRO A FERRARA e si chiama Sfuso per Natura! Qui puoi venire con i tuoi contenitori e barattoli per riempir - facebook.com Vai su Facebook

Fabrizio Bracconeri: “Ho perso 60 kg, nei film ero interessante solo per il peso”/ “L’operazione…” - Fabrizio Bracconeri, storico volto di ‘Forum’, ha raccontato oggi a La Volta Buona di essere riuscito a perdere ben 60 kg. Segnala ilsussidiario.net

Vitantonio Lombardo, lo chef stellato che ha perso 60 kg: «Ne pesavo 176, ero malato di lavoro e mi strafogavo la notte. Ho rischiato di morire. Per un mese ho ingerito solo ... - Il cuoco lucano, proprietario del «Vitantonio Lombardo Ristorante» a Matera, unico stellato della Basilicata, racconta il percorso dopo l'intervento di riduzione dello stomaco, avvenuto lo scorso genn ... Si legge su corriere.it