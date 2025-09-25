Ho pensato che Conte fosse pazzo! | L’episodio che ha cambiato la partita del Napoli

Antonio Conte è il protagonista indiscusso del Napoli di De Laurentiis e alcune scelte sono difficili da interpretare anche per chi ha giocato per anni a calcio Il Napoli guida la classifica di Serie A con 12 punti in quattro giornate. Già in mini fuga. E Antonio Conte sta mandando segnali di continuità dopo la straordinaria prima annata in azzurro, con la vittoria del campionato. Il mister vuole togliersi l’etichetta del perdente in Europa, ma il suo esordio in Champions League con il Napoli è stato macchiato dall’episodio dell’espulsione di Di Lorenzo. Il mister ha proprio dichiarato di aver accettato il club azzurro anche per la volontà di superare i propri limiti nella coppa europea. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Ho pensato che Conte fosse pazzo!” | L’episodio che ha cambiato la partita del Napoli

Conte poteva lasciare il Napoli nei mesi scorsi? Di Lorenzo smentisce tutto: «Come gruppo non abbiamo mai pensato che…»

Gatti: «Mai pensato di andare via dalla Juventus. Ringrazio Conte, ma ho scelto il cuore»

Conte surreale, se la prende con l'espulsione: "Ha rovinato la partita, non dico se ci fosse o meno" - Il tecnico del Napoli nel post partita col City: "Bravi a mantenere la testa, Guardiola così può fare goleade"

"Pensavo Conte fosse pazzo! In giro fino alle 5, poi a correre": Vidal-Isla, ricordi Juve