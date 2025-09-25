Ho partorito Terzo figlio per la cantante è una bambina Nome assurdo

La famosa cantante è diventata mamma per la terza volta e, come spesso accade nella sua vita, ha scelto di condividere la notizia direttamente con i fan. L’artista, che ha partorito sabato 13 settembre, ha pubblicato oggi un post su Instagram in cui appare radiosa con la sua bambina tra le braccia. In una delle immagini, la popstar mostra un anello con inciso “Mamma”, mentre la piccola indossa una tutina rosa. In un’altra foto compaiono i guantini rosa della neonata, legati con un nastrino, un dettaglio intimo che ha scatenato la tenerezza dei milioni di follower. Al fianco della cantante c’è la felicità del compagno, il rapper e imprenditore Asap Rocky, che da anni condivide con lei vita privata e successi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ho partorito”. Terzo figlio per la cantante, è una bambina. Nome assurdo

