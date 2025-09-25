Ho parlato di Gaza a scuola e i genitori mi hanno chiamata ‘sinistroide’ | la denuncia di una docente

25 set 2025

Laura, insegnante di scuola media a Palermo, vorrebbe parlare di Gaza ai suoi alunni, ma riuscirci è tutt'altro che facile. Tra le accuse dei genitori e le pressioni della dirigente, cerca di "riportare la scuola al suo ruolo, quello dell'educatore, non del parcheggio per i ragazzi". Il suo racconto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

