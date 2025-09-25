Hjulmand Juventus, l’analisi di Tuttosport: i bianconeri non hanno mollato il danese, che allo Sporting è diventato un top player europeo. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di giugno, torna prepotentemente di moda. La Juventus programma il futuro e, per il ruolo chiave di regista, ha un’idea ben precisa: tornare all’assalto di Morten Hjulmand. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista danese è il prescelto per completare la mediana di Igor Tudor, dopo un primo tentativo andato a vuoto nella scorsa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus: ritorno di fiamma dei bianconeri nel mercato di gennaio? L’indiscrezione sul centrocampista dello Sporting: cosa succede