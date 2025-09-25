Hjulmand Juventus | ritorno di fiamma dei bianconeri nel mercato di gennaio? L’indiscrezione sul centrocampista dello Sporting | cosa succede

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hjulmand Juventus, l’analisi di Tuttosport: i bianconeri non hanno mollato il danese, che allo Sporting è diventato un top player europeo. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di giugno, torna prepotentemente di moda. La  Juventus  programma il futuro e, per il ruolo chiave di regista, ha un’idea ben precisa: tornare all’assalto di  Morten Hjulmand. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il centrocampista danese è il prescelto per completare la mediana di  Igor Tudor, dopo un primo tentativo andato a vuoto nella scorsa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hjulmand juventus ritorno di fiamma dei bianconeri nel mercato di gennaio l8217indiscrezione sul centrocampista dello sporting cosa succede

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus: ritorno di fiamma dei bianconeri nel mercato di gennaio? L’indiscrezione sul centrocampista dello Sporting: cosa succede

In questa notizia si parla di: hjulmand - juventus

Hjulmand Juventus, nome nuovo per il centrocampo: i bianconeri pensano anche all’ex Lecce! Lo Sporting spara altissimo. Cifre e dettagli

Juventus: Hjulmand infiamma i bianconeri

Juventus, Tudor cerca rinforzi in mediana: Comolli studia Hjulmand

Juve: possibile ritorno di fiamma del Barcellona per Vlahovic in estate - Non solo Real e Atletico Madrid, anche il club catalano monitora il nove bianconero come possibile erede di Lewandowski ... Secondo it.blastingnews.com

Juve: possibile ritorno di fiamma per Lookman a gennaio - Discorso simile anche per Kenan Yildiz che farebbe finito nel mirino del Manchester City già per gennaio. Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Hjulmand Juventus Ritorno Fiamma