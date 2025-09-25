Hjulmand Juve | pista definitivamente abbandonata? Ipotesi più fredda ora il vero obiettivo per gennaio è…Il nome in cima alla lista dei desideri

Hjulmand Juve: la pista è stata definitivamente abbandonata? Il grande obiettivo in cima alla lista dei desideri bianconeri ora è lui. Cambio di strategia, nuovo identikit per il grande colpo a centrocampo. Dopo aver a lungo corteggiato in estate il regista Morten Hjulmand, il mercato Juve avrebbe virato su un altro, grande obiettivo per il mercato di gennaio. Come riportato da Gazzetta.it, il profilo che più si avvicina alle esigenze della squadra di Tudor è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Dall’idea Hjulmand al sogno Milinkovi?-Savi?. Per tutta l’estate, il nome del metronomo danese Morten Hjulmand è stato in cima alla lista della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

