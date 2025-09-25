Hilary Duff che dopo quasi 10 anni sceglie Milano per tornare a una Fashion Week
Lizzie McGuire pone fine alla sua lunga assenza in front row e, per ripartire, decide di presenziare alla sfilata della collezione Primavera-Estate 2026 di Fendi, durante la settimana della moda meneghina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: hilary - duff
Hilary Duff protagonista della nuova serie Pretty Ugly in sviluppo a Hulu
Hilary duff protagonista di pretty ugly su hulu dopo la cancellazione di how i met your father
Pretty ugly di hilary duff è il successore di himyf
24/9/25 Hilary Duff alla #milanofashionweek ? @Fendi #milan #milanfashionweek #hilaryduff - X Vai su X
Dopo 10 anni di silenzio musicale, Hilary Duff annuncia il suo ritorno sulle scene con nuova musica e docu-serie che racconta la sua vita - facebook.com Vai su Facebook
Riecco Hilary Duff! Nuova musica e una docu-serie per raccontare il grande ritorno - Dopo 10 anni di silenzio musicale, l'ex star di Lizzie McGuire annuncia ufficialmente il suo ritorno sulle scene con nuovi brani e docu- Secondo iodonna.it