Hideo kojima e il suo cameo strano che fa crescere l’hype di od

Hideo Kojima e il suo progetto innovativo: l’inserimento di un vero spirito in un videogioco. Il celebre creatore di videogiochi Hideo Kojima si distingue ancora una volta per le sue idee fuori dal comune, questa volta proponendo un approccio che supera i confini tradizionali dello sviluppo videoludico. Durante una diretta speciale dedicata al decimo anniversario di Kojima Productions, ha annunciato la volontà di integrare nel suo prossimo titolo, OD: Knock, un elemento del tutto inedito: la scansione di un vero spirito. Questa proposta rappresenta una svolta radicale nel settore, spingendo il limite tra realtà e finzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hideo kojima e il suo cameo strano che fa crescere l’hype di od

In questa notizia si parla di: hideo - kojima

Indie game preferito da hideo kojima: un successo travolgente

Death Stranding 2: On the Beach, le nostre impressioni dopo 8 ore con l’opera di Hideo Kojima

Hideo Kojima condivide la sua recensione di Superman: “È un film ‘umano’ commovente”

Hideo Kojima ha rivelato cosa significa il titolo 'Knock' che si legge nell'ultimo trailer di OD, e la risposta fa chiarezza sulla natura di questo bizzarro progetto. - facebook.com Vai su Facebook

Il lancio su PS6 è ancora molto lontano, ma Hideo Kojima ha svelato il primo poster e qualche dettaglio su #Physint, il suo nuovo gioco di spionaggio. - X Vai su X

La nuova opera di Hideo Kojima è già uno degli horror più spaventosi degli ultimi anni [VIDEO] - Hideo Kojima ci sta lavorando con il regista Jordan Peele e sarà un’esperienza che ruota attorno al concetto di “overdose di paura” ... Si legge su bestmovie.it

Per il suo nuovo videogioco horror Hideo Kojima ha collaborato con Jordan Peele - Si intitola OD, ha un trailer molto bello e molto inquietante, e il solito cast hollywoodiano delle produzioni Kojima, ... Lo riporta rivistastudio.com