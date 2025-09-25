La piéce Hermèstories rappresentata al Teatro Franco Parenti di Milano. La storia di Hermès inizia nel 1837 in una Parigi che inizia a respirare le novità portate dalla rivoluzione industriale nata in Gran Bretagna e che in seguito daranno vita a profondi cambiamenti socio-economici, culturali e artistici che coinvolgeranno la città. Hermès, per ripercorrere e celebrare i passi che nel tempo hanno portato questo marchio ad essere un’icona del lusso nel mondo della pelletteria e della moda – con una proposta che include oggi anche orologi, profumi, gioielli, articoli per la casa – si è affidata alla regista-autrice Pauline Bayle che ha costruito un’opera teatrale, Hermèstories, andata in scena lo scorso settembre al Teatro Franco Parenti di Milano. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Hermès conquista il palcoscenico