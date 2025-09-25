L’ultima apparizione di Dhruv Kapoor alla Milano fashion week ha consolidato ancora una volta la sua posizione sulla scena internazionale e su un importante heritage culturale. La collezione primavera-estate 2026, intitolata “ Foundations & Futures – radici e visioni ” è stata un viaggio affascinante che ha esplorato il legame tra passato, presente e futuro. Concept: gender fluid nella tradizione. Il fulcro della collezione è stata la rielaborazione della lingerie tradizionale indiana. Kapoor ha infatti scavato nelle radici della sartoria del suo paese che, in passato, erano privi di genere e venivano indossati sia da donne che da uomini indistintamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Heritage culturale: Kapoor alla Milano fashion week