Hegde fund contro Cucinelli | Viola le sanzioni Ue contro la Russia Il titolo sospeso in Borsa dopo il crollo

Le azioni del gruppo del cachemire di alta gamma Brunello Cucinelli sono state sospese dalle contrattazioni a Piazza Affari dopo un calo di quasi il 5% in attesa di un comunicato della società. A scatenare il crollo un report di Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti che puntano a portare alla luce comportamenti scorretti sui mercati finanziari: il documento accusa il marchio umbro di continuare a vendere beni di lusso in Russia in violazione delle sanzioni europee decise in seguito all’invasione dell’Ucraina, che vietano l’esportazione di beni di valore superiore a 300 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
