Harman completata l' acquisizione di Sound United Ecco come saranno gestiti i vari marchi
Dopo l’annuncio di questa primavera, si è definitivamente conclusa l'acquisizione del gruppo Sound United da parte di Harman: diventati suoi marchi come Denon, Marantz e B&W. 🔗 Leggi su Dday.it
HARMAN completa l'acquisizione di Marantz, Denon, B&W, Boston Acoustics http://dlvr.it/TNGYdD
HARMAN completa l’acquisizione di Marantz, Denon, B&W, Boston Acoustics - Sound United opererà come una Strategic Business Unit (SBU), un’attività aziendale strategica, all’interno della Lifestyle Division di HARMAN. Scrive macitynet.it
Harman, di proprietà di Samsung, completa l'acquisizione della società madre di Bowers & Wilkins - Harman International, l'azienda audio di proprietà di Samsung che funge da società madre per JBL, Harman Kardon, AKG, Infinity e così via, ha completato l'acquisizione di Sound United. Da notebookcheck.it