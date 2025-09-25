Hamilton incidente per il fratello Nicolas | auto in fiamme
Durante la gara del British Touring Car Championship a Silverstone, la vettura di Nicolas Hamilton, fratello minore del sette volte campione di Formula 1 Lewis, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme dopo aver iniziato a perdere fumo al 17º giro. Nonostante la drammatica scena e la velocità con cui l’incendio si è propagato, Hamilton è riuscito a fermare l’auto in sicurezza e a uscire illeso, aiutato prontamente dai commissari. Affetto da paralisi cerebrale, il pilota ha raccontato sui social la difficoltà del momento ma anche l’orgoglio per la calma mantenuta, ringraziando i fan per il grande sostegno ricevuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
