Halloween si mostra in un nuovo trailer con data di uscita e dettagli

Come svelato durante la conferenza State of Play di PlayStation, Halloween – il gioco horror stealth asimmetrico con modalità singleplayer e multiplayer sviluppato e pubblicato da IllFonic, co-pubblicato da Gun Interactive e realizzato in collaborazione con Compass International Pictures e Further Front – arriverà su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store martedì 8 settembre 2026. Il terrore torna a Haddonfield con Halloween, un tributo al film cult di John Carpenter. Sopravvivi o mieti le tue vittime tra le strade e gli angoli oscuri di Haddonfield in questo sandbox horror asimmetrico. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Halloween si mostra in un nuovo trailer con data di uscita e dettagli

In questa notizia si parla di: halloween - mostra

Halloween Night: letture dell'orrore, degustazione di vino e mostra d'arte - facebook.com Vai su Facebook

Halloween ha una data di uscita ufficiale e un trailer del gameplay - Halloween è stato mostrato con un trailer del gameplay durante lo State of Play e ha anche una data di uscita ufficiale: il nuovo horror sviluppato da Illfonic sarà disponibile a partire dall'8 settem ... Scrive msn.com

Halloween: annunciata la data di uscita allo State of Play - Halloween, il nuovo horror asimmetrico di IllFonic ispirato al cult di John Carpenter, arriverà l’8 settembre 2026. Segnala vgmag.it