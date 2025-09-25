Hai trovato 50 euro sulla macchina? Non devi assolutamente toccarli

Temporeale.info | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pericolosa truffa dei 50 euro sulla macchina, il nuovo sistema dei ladri per approfittarsi di voi: non dovete cascarci, ecco cosa succede Sarà capitato sicuramente ad alcuni di noi di imbattersi in maniera fortuita in qualche banconota rimasta abbandonata. Se nelle vicinanze non si vede chi possa essere il suo legittimo proprietario, sicuramente, la. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

hai trovato 50 euro sulla macchina non devi assolutamente toccarli

© Temporeale.info - Hai trovato 50 euro sulla macchina? Non devi assolutamente toccarli

In questa notizia si parla di: trovato - euro

Personal trainer arrestato ad Andria, sequestrati 35.000 euro e trovato arsenale di steroidi e farmaci scaduti

Spaccio sul lungomare, trovato con la 'coca' e 700 euro in contanti: pusher in manette

Via-vai sospetto nella piazza, trovato con mille euro e 50 grammi di coca: il 25enne patteggia la pena

Manometteva e svuotava i parchimetri con lame e crema per le mani: trovato con 50 euro in monete - Un uomo di 41 anni è stato denunciato ieri pomeriggio dalla polizia locale a Milano perché sospettato di essere un ladro ... Come scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Hai Trovato 50 Euro