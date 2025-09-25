Hai chiodi di garofano in casa? Occhio a questi marchi e lotti | non sono sicuri

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dai supermercati di diversi lotti di spezie per la presenza di residui di pesticidi. I marchi coinvolti sono diversi, e sono almeno cinque i richiami effettuati. La spezia soggetta al ritiro è un ingrediente molto amato nelle cucine italiane, vale a dire il chiodo di garofano. Il primo allarme risale allo scorso 11 settembre, e da allora le richieste di ritiro sono proseguite. La spezia contaminata arriva da un unico produttore, tuttavia è stata diffusa con marchi differenti, ecco perché sono state emanate diverse allerte. Occorre dunque fare attenzione e controllare bene di non essere in possesso di uno di quei lotti potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

