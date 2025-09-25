Ha superato il limite Meloni shock all’Onu le accuse forti davanti a tutti

Giorgia Meloni ha scelto il palcoscenico globale dell’ Assemblea Generale dell’Onu per esprimere con fermezza la posizione dell’Italia su alcuni dei temi più caldi dell’attualità internazionale. Il suo intervento, pronunciato durante la notte italiana, ha segnato uno spartiacque nella comunicazione istituzionale del governo, affrontando con chiarezza la crisi in Medio Oriente, la guerra in Ucraina e la necessità di una profonda riforma dell’ONU. Leggi anche: “Quello è un jet russo!”. Guerra, l’europa trema: il segnale é stato lanciato Leggi anche: Ponte sullo stretto, tutto stravolto! Il colpo di scena Accuse dirette a Israele. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ha superato il limite”. Meloni shock all’Onu, le accuse forti davanti a tutti

Il discorso di Giorgia Meloni all’ONU: “Israele ha superato il limite a Gaza” - Davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha delineato un mondo attraversato da tensioni crescenti, intervenendo su guerra, migrazioni ... Riporta fanpage.it

Gaza, Meloni all'Onu: «Israele ha superato ogni limite e infranto norme umanitarie causando una strage tra civili» VIDEO - La premier Giorgia Meloni, all'inizio del suo intervento davanti all'Assemblea Generale dell'Onu ha detto: «Pace, dialogo, diplomazia non riescono più ... Si legge su ilgazzettino.it