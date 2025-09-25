La sentenza nei confronti del figlio di Beppe Grillo è tanto netta quanto grave. Dopo una lunga camera di consiglio, il collegio del Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato le quattro sentenze: otto anni a Ciro Grillo, figlio di Beppe fondatore del Movimento 5 Stelle, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria; sei anni e mezzo, invece, a Francesco Corsiglia. Nel corso della requisitoria il Pm Gregorio Capasso, invece, aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione per i quattro. E se dal punto di vista giudiziario la questione riguarda ovviamente solo il figlio del fondatore del Movimento, altrettanto necessario sarebbe interrogarsi sulla eredità politica dell’ex comico genovese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Ha fallito come politico". L'affondo contro Grillo dopo la sentenza sul figlio Ciro