Ha consegnato un mini cellulare a un detenuto avvocato arrestato al Pagliarelli durante un colloquio
E’ stato beccato mentre cercava di introdurre e consegnare al suo assistito, durante un colloquio al carcere Pagliarelli, un mini cellulare che avrebbe potuto utilizzare per comunicare con l’esterno. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato ieri un legale del foro di Brindisi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
