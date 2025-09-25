Gusto modernità e zero attese | inaugurato il nuovo Ristorante Self firmato Risto3
Un nuovo punto di riferimento per chi vive e lavora nell’area industriale di Trento. Mercoledì mattina Risto3 ha inaugurato in via Linz 11, a Spini di Gardolo, il suo nuovo Ristorante Self, uno spazio pensato per accogliere lavoratrici, lavoratori e viaggiatori di passaggio con una proposta che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: gusto - modernit
