Gungrave GORE Blood Heat annunciato il remake del gioco d’azione per PS5 Xbox Series X|S e PC

Il Tokyo Game Show 2025 ha portato una sorpresa per gli appassionati di action game: l’annuncio di Gungrave GORE Blood Heat, un remake totale che punta a rilanciare la serie con standard moderni. Presentato da Phil Spencer durante la conferenza Xbox, il titolo arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS (anche in cloud), pur senza una finestra di lancio definita. Il progetto non è una semplice rimasterizzazione, ma una ricostruzione da zero che sfrutta un nuovo motore grafico, sistemi aggiornati e un comparto visivo molto più curato. Nel trailer il protagonista scatena fuoco e acciaio con combo serrate e spettacolari, restituendo un ritmo di gioco più fluido e dinamico. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gungrave GORE Blood Heat, annunciato il remake del gioco d’azione per PS5, Xbox Series X|S e PC

In questa notizia si parla di: gungrave - gore

