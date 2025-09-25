Guida TV Sky Cinema e NOW | Jurassic World – Il regno distrutto Giovedi 25 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Jurassic World – Il regno distrutto, secondo capitolo della trilogia che ha riportato in vita il mito di Jurassic Park. Chris Pratt. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World – Il regno distrutto, Giovedi 25 Settembre 2025

In questa notizia si parla di: guida - cinema

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il principe di Roma, Giovedi 3 Luglio 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, Venerdi 4 Luglio 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo, Sabato 5 Luglio 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Mr. Morfina, Mercoledi 24 Settembre 2025 - X Vai su X

Essere nonno nel 2025 non è facile Ecco il Manuale del nonno moderno , perché tra Wi-Fi e emoji serve una guida aggiornata! #EsprimiUnDesiderio è al cinema dal 25 settembre Regia di Volfango De Biasi Con Max Angioni, Diego Abatantuono, Maria Gr - facebook.com Vai su Facebook

Sky Cinema e Now: i film da non perdere ad aprile e maggio; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 10 marzo; Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 23 - 29 Maggio 2025.

Programmi TV sabato 13 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno Tim Music Awards, su Sky Cinema Uno Una notte al museo. Si legge su lopinionista.it