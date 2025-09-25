GUIDA TV 25 SETTEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI FORMIGLI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 La Ricetta della Felicità new Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:30 Ore 14 Sera Pet Anatomy Inchieste Rubrica Rai3 21:20 23:10 Zucchero: Sugar Fornaciari Dottori in Corsia Doc. Inchieste Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:45 00:05 La Notte nel Cuore 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:00 23:10 Torino-Pisa Coppa Italia Live Calcio Talk Show La7 21:15 01:05 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 20:55 23:05 Salisburgo-Porto Sky Sport 24 Night Calcio Talk Show Nove 21:30 23:30 Roberto Lipari: L’Ultimo Spettacolo 1ªTv Antonio Ornano: Maschio Caucasico Irrisolto R Show Show Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare di “La Ricetta della Felicità”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: guida - settembre
