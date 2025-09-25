Guida spericolata con il TIR in stato di ebbrezza | panico in A1 e centralini in tilt per le segnalazioni

Dalle parti di Frosinone sono arrivate numerose segnalazioni da parte di automobilisti per via di un conducente di TIR ritenuto pericoloso. Il guidatore era in stato d’ebrezza e gli è stata sequestrata la patente Attimi di terrore a Frosinone Veri e propri momenti di panico in quel della cittadina laziale. Un conducente di TIR è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it