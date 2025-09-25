Guida con Noi puntata 14 | Salone di Monaco Citroe?n C3 Audi Concept C incentivi auto elettriche

Al Salone dell'Auto Iaa Mobility di Monaco di Baviera non si passeggia più tra stand in giacca e cravatta: qui il futuro corre a cielo aperto e fa poco rumore, perché l'elettrico è ancora protagonista. Volkswagen apre il gioco con la ID. Polo che non è più la piccola di un tempo ma una citycar che sogna la Serie A, e con le ID. Cross e ID. Everyone, promessa di mobilità da ventimila euro. Hyundai risponde con un’auto che sembra uscita da un manga, Bmw con l'iX3 che segna un cambio di passo, Cupra con la Raval appuntita come una lama. Dalla Cina arriva Lynk & Co 08 con maxi schermi e software multilingue, mentre Polestar 5 tenta gli orfani di Tesla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

