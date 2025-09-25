Guglielmo Scilla un racconto onesto | Mi dissero che il coming out non avrebbe aiutato a fare cinema
La carriera tra social e teatro, il difficile momento in cui è stato operato alle corde vocali, il coming out, la fine dell'ultima relazione importante e la ricerca della persona giusta: Guglielmo Scilla (Willwoosh) si racconta a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: guglielmo - scilla
"Avanguardia Pura" torna a Torino: Camihawke e Guglielmo Scilla di nuovo al Colosseo
"Avanguardia Pura" torna a Torino: Camihawke e Guglielmo Scilla di nuovo al Colosseo
"A proposito di andare avanti: che mi dici di questa nuova frequentazione di cui si parla tanto, con Tananai?" Dal rapporto con l’amico Guglielmo Scilla (Willwoosh) al ritorno a teatro con lo spettacolo Avanguardia Pura, dalla fine della relazione con Aimone Ro - facebook.com Vai su Facebook
Guglielmo Scilla, un racconto onesto: Mi dissero che il coming out non avrebbe aiutato a fare cinema.