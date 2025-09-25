Guerra al traffico selvaggio Scuole la sosta gratuita contro gli ingorghi all’uscita
Lotta alla sosta selvaggia nelle ore di punta. Per evitare auto abbandonate in doppia fila e parcheggi che invadono i marciapiedi bloccando la circolazione e rendendo pericoloso anche il transito dei pedoni, il Comune di Arezzo è corso ai ripari e ha prorogato il progetto " Parcheggio consapevole ". Un’iniziativa che permette di regolamentare la sosta autorizzata e gratuita in concomitanza delle scuole cittadine, negli orari di entrata e uscita dei ragazzi. Una mano tesa a famiglie e genitori alla prese con il traffico del rientro a scuola e con le code che si creano soprattutto intorno alle 8 di mattina e tra le 13 e le 14, con la necessità di sostare il tempo necessario ad accompagnare e recuperare bambini e ragazzi che entrano ed escono da lezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: guerra - traffico
Cantieri, l’autunno caldo del traffico. Il Comune vara il piano ’viali liberi’. Agenti in strada e guerra alle infrazioni
Venezuela, Trump schiera 3 navi da guerra al confine per contrasto traffico di droga e invia 4000 marines, Maduro: "Schiereremo 4,5 mln di miliziani nei Caraibi"
Guerra Russia-Ucraina, Varsavia limita il traffico aereo. Nuovi morti nel Donetsk
Oltre alla distruzione e ai morti sul campo di battaglia, la guerra portata dalla Russia in Ucraina crea vittime invisibili, molto spesso donne. Reti di solidarietà al femminile tentano di aiutare chi è rimasto vittima di rapimenti, sfruttamento e traffico di esseri umani - facebook.com Vai su Facebook
Wall Street Journal: la guerra Usa al fentanyl rafforza il traffico di cocaina del cartello Jalisco in Messico https://agenzianova.com/news/wall-street-journal-la-guerra-usa-al-fentanyl-rafforza-il-traffico-di-cocaina-del-cartello-jalisco-in-messico/… via @agenzia_n - X Vai su X
Guerra al traffico selvaggio. Scuole, la sosta gratuita contro gli ingorghi all’uscita; Rimini, lungomare selvaggio: in due giorni 300 multe.
Guerra: ci si prepara a scuola/ Programma educativo militarizzato, Ue: “I giovani devono essere pronti” - L'Europa propone un piano educativo militarizzato per preparare giovani e famiglie alla guerra, mettendo a rischio i valori di pace e convivenza civile Con la guerra che diventa uno spettro sempre più ... Segnala ilsussidiario.net
“Ripudia la guerra”, la Campagna di Emergency in 200 città: coinvolte scuole, teatri, enti pubblici - ROMA – A Largo Argentina, a Roma, una donna con un fiore in mano si è seduta sul letto a due piazze allestito da EMERGENCY per l’iniziativa “Fai l’amore, r1pud1a la guerra! Si legge su repubblica.it