Lotta alla sosta selvaggia nelle ore di punta. Per evitare auto abbandonate in doppia fila e parcheggi che invadono i marciapiedi bloccando la circolazione e rendendo pericoloso anche il transito dei pedoni, il Comune di Arezzo è corso ai ripari e ha prorogato il progetto " Parcheggio consapevole ". Un’iniziativa che permette di regolamentare la sosta autorizzata e gratuita in concomitanza delle scuole cittadine, negli orari di entrata e uscita dei ragazzi. Una mano tesa a famiglie e genitori alla prese con il traffico del rientro a scuola e con le code che si creano soprattutto intorno alle 8 di mattina e tra le 13 e le 14, con la necessità di sostare il tempo necessario ad accompagnare e recuperare bambini e ragazzi che entrano ed escono da lezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Guerra al traffico selvaggio. Scuole, la sosta gratuita contro gli ingorghi all'uscita