Guasti a Busto Arsizio e Saronno treni in ritardo verso Milano e Malpensa
Prima un guasto in stazione a Saronno, poi uno a Busto Arsizio, circolazione dei treni in ritardo su più linee questa mattina. Un guasto agli impianti ferroviari della stazione di Busto Arsizio Nord, avvenuto intorno alle 8:30 di questa mattina 25 settembre, sta provocando forti disagi alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Le linee colpite sono . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: guasti - busto
Il Malpensa Express all'inizio del pomeriggio diretto a Milano Centrale bloccato per un problema sulla linea ferroviaria Comitato pendolari Trenord Busto Arsizio DISSERVIZIO TRENORD - facebook.com Vai su Facebook
Stazioni di Saronno e Busto Arsizio Nord serve più sicurezza - Sicurezza nelle stazioni, per i consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Gigi Ponti "la Regione continua a latitare... Come scrive ilgiorno.it
Solo due fornelli e niente lavastoviglie: sciopero nelle mense ospedaliere - Nella mensa dell’ospedale di Saronno si preparano più di 600 pasti al giorno, destinati a pazienti e personale. Da rainews.it