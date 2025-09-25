“Perdonami, padre, perché ho peccato”. Comincia così l’analisi che Jonathan Liew dedica alla grande abiura tattica di Guardiola. L’editorialista del Guardian ne fa una interessante questione esistenziale. Con il presupposto che “ Pep Guardiola è uno dei motivi principali per cui esiste questo tipo di pornografia del possesso palla”. Che è stata “tra le altre cose una supremazia numerica”. “I numeri in sé erano sempre in gran parte irrilevanti. Ciò che contava era il modo in cui venivano utilizzati: come espediente narrativo, come forma di punteggiatura al servizio di una narrazione più ampia. Le squadre di Guardiola ti battevano una volta in campo e poi di nuovo in seguito, con una congregazione di ecclesiastici e pubblicitari che spiegavano come il Pep-ball non fosse semplicemente più efficace, ma in qualche modo più bello, più virtuoso, più morale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola ha creato la pornografia del possesso palla, ora demolisce la sua cattedrale (Guardian)