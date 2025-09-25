Guardiola ha creato la pornografia del possesso palla ora demolisce la sua cattedrale Guardian
“Perdonami, padre, perché ho peccato”. Comincia così l’analisi che Jonathan Liew dedica alla grande abiura tattica di Guardiola. L’editorialista del Guardian ne fa una interessante questione esistenziale. Con il presupposto che “ Pep Guardiola è uno dei motivi principali per cui esiste questo tipo di pornografia del possesso palla”. Che è stata “tra le altre cose una supremazia numerica”. “I numeri in sé erano sempre in gran parte irrilevanti. Ciò che contava era il modo in cui venivano utilizzati: come espediente narrativo, come forma di punteggiatura al servizio di una narrazione più ampia. Le squadre di Guardiola ti battevano una volta in campo e poi di nuovo in seguito, con una congregazione di ecclesiastici e pubblicitari che spiegavano come il Pep-ball non fosse semplicemente più efficace, ma in qualche modo più bello, più virtuoso, più morale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: guardiola - creato
Guardiola ha creato la pornografia del possesso palla, ora demolisce la sua cattedrale (Guardian) Ora che è passato al contropiede, svanisce anche l'incantesimo dei numeri, che erano "un espediente narrativo, una forma di punteggiatura al servizio di una n - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Guardiola è la conferma che il calcio di dominio e di possesso non è più di moda (Guardian). "Lo stile di gioco progressista sta lasciando spazio ai cross, al fisico. Guardiola stesso lo ha messo in pratica pur avendo contribuito più di tutti a creare l'inno - X Vai su X